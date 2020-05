Zignorował znak „STOP” i wjechał na skrzyżowanie. O krok od tragedii w Olsztynku

O wielkim szczęściu może mówić kierowca volkswagena passata - jeden z uczestników zdarzenia drogowego w centrum Olsztynka, którego auto zostało przygniecione przez samochód dostawczy. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, w tym dostawczy bus, który na skutek uderzenia przewrócił się na bok. Skrzyżowanie ulicy Emila von Behringa z ul. Niepodległości zablokowane było przez kilka godzin.

Pracujący na miejscu policjanci ruchu drogowego ustalili, że prawdopodobnym sprawcą niebezpiecznie wyglądającej kolizji jest kierujący dostawczym busem, który zignorował nakaz zatrzymania się przed znakiem STOP. 48-latek wjechał na skrzyżowanie i uderzył w osobowego peugeota. Siła uderzenia była tak duża, że dostawczy daewoo lublin przechylił się, kontynuował przez chwilę jazdę na dwóch kołach, spadł na jadącego z naprzeciwka volkswagena passata i ostatecznie przewrócił się na bok.

Do szpitala przetransportowany został 72-letni kierujący volkswagenem, którego auto zostało zmiażdżone. Starszy mężczyzna może mówić o wielkim szczęściu – patrząc na uszkodzenia jego pojazdu, ta sytuacja mogła mieć tragiczne zakończenie. Na szczęście po badaniach okazało się, że 72-latek nie doznał żadnych poważnych obrażeń, a skończyło się jedynie na ogólnych potłuczeniach. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że wszyscy kierujący biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi.

Policjanci z Olsztynka nie mieli wątpliwości co do wskazania sprawcy kolizji. 48-letniemu kierowcy daewoo zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami. Wkrótce będzie musiał on wytłumaczyć się przed sądem.

KMP OLsztyn/rp