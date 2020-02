Iskrząca ciężarówka zatrzymana na S7. Kierowca nie zdawał sobie sprawy z awarii

Ciężarówkę, spod której wydobywały się iskry, zatrzymał patrol z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kierowca nie zdawał sobie sprawy z awarii zawieszenia pojazdu.

W środę (12 lutego) inspektorzy GITD zajmujący się kontrolą elektronicznego poboru opłat na warmińsko-mazurskim odcinku ekspresowej „siódemki” koło Olsztynka zauważyli ciężarówkę, spod której wydobywały się iskry. Kontrolerzy ruszyli za pojazdem i zatrzymali go do kontroli drogowej.Kierowca nie zdawał sobie sprawy z usterki. Inspektorzy szybko ustalili przyczynę iskrzenia. Jak się okazało, drążek poprzeczny, umieszczony przy trzeciej osi pojazdu, był wleczony po jezdni. Pojazd miał też nieszczelny układ wydechowy.— Poważna usterka układu zawieszenia mogła skutkować nagłą zmianą kierunku jazdy i doprowadzić do wypadku drogowego — mówią inspektorzy.Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany, a kierowca miał zakaz kontynuowania jazdy do momentu usunięcia usterki.